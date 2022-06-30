Активистке из Петербурга продлили арест за распространение фейков об армии РФ

Петербурженке продлили на месяц арест по делу о дискредитации ВС РФ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Суд Петербурга продлил арест активистке Ольге Смирновой, которую обвиняют в распространении фейков об армии России. Она пробудет в СИЗО до 27 июля 2022 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города в четверг, 30 июня.

- Смирнова имела преступный умысел на распространение недостоверных сведений о действиях вооруженных сил России, - говорилось в сообщении Кировского районного суда в мае.

По мнению следствия, активистка Ольга Смирнова и ее неустановленные сообщники 4 марта опубликовали запись в социальной сети «ВКонтакте», где содержалась заведомо ложная информация о действиях ВС РФ. Публикацию женщина сделала в группе «Демократический Петербург – Мирное Сопротивление».

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.