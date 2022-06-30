Проезд по Витебской развязке планируют открыть в 2024 году

Витебскую развязку планируют открыть в 2024 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Движение по Витебской развязке Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) планируют начать в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного в четверг, 30 июня.

- Достигнуты предварительные договоренности по вопросу освобождения земель для строительства Витебской развязки. Сейчас изучаются самые оптимальные варианты решения проблемных точек, - следует из совещания, которое провел вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.

Главным вопросом совещания стало подключение ЗСД к ШМСД с устройством развязки с Витебским проспектом.

Строить Витебскую развязку начали в марте 2021 года. Она распределит потоки автомобилей из центра города до ЗСД, а также в обратном направлении. Так жителей собираются избавить от пробок.

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