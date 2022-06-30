С начала лета четверо детей и трое взрослых утонули в Ленобласти

В Ленобласти утонуло 4 ребенка и 3 взрослых с начала летнего периода Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала лета в водоемах Ленинградской области утонули четверо детей и трое взрослых. Еще два ребенка едва не утонули, их увезли в больницы. По всем случаям следователи региона организовали проверки. Почти ни один водоем, в котором утонули люди, не был оборудован для купания. При этом предупреждающих знаков не было.

- С мая по июнь 2022 года дети утонули в Выборгском, Всеволожском, Тосненском, Приозерском и Кингисеппском районах. Из всех водоемов только в Приозерском районе можно было купаться, - говорится в сообщении СУ СКР по Ленобласти.

Губернатору Александру Дрозденко и главам муниципалитетов Ленобласти следователи отправили предложения по организации комплекса профилактических мероприятий. На водоемах могут начать проводить рейды для предупреждения нарушений.

Летом 2021 года в Ленинградской области утонуло 78 человек. Из них восемь были детьми.

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