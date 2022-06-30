Движение авто ограничат на сутки 2 июля из-за Дня Достоевского в Петербурге

В центре Петербурга вводят ограничения движения транспорта из-за празднования Дня Достоевского 2 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В центре Петербурга запретят остановку транспорта на сутки 2 июля. В Северной столице будут праздновать День Достоевского. Об ограничениях сообщили в пресс-службе Смольного в четверг, 30 июня.

- Из-за проведения городского праздника 2 июля с 00:00 до 23:59 часов запретят остановку автомобилей, - говорится в сообщении.

Остановить автомобиль будет нельзя на Кузнечном переулке от улицы Марата до Большой Московской улицы, на улице Достоевского от Кузнечного переулка до Малой Московской улицы, на улице Достоевского от дома № 5 до пересечения с Кузнечным переулком.

Добавим, что в День Достоевского в одном из трамваев Петербурга актеры будут два часа читать произведения классика пассажирам. Из окон общественного транспорта на прохожих будут смотреть герои романов писателя.

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