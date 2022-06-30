Беглов продлил COVID-ограничения в Петербурге до 31 августа

В Петербурге продлили коронавирусные ограничения до 31 августа Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил COVID-ограничения в городе до 31 августа. Соответствующее постановление глава Северной столицы подписал на основании предписания Главного санитарного государственного врача. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного в четверг, 30 июня.

- Руководителям исполнительных органов государственной власти рекомендуют обеспечить формирование коллективного иммунитета не менее чем у 80 процентов сотрудников. К 1 сентября работники должны иметь документ о получении первого компонента вакцины, завершении вакцинации или перенесенном заболевании. К 1 октября у них должен быть документ о завершении вакцинации или перенесенном заболевании, - говорится в сообщении.

Действие других COVID-ограничений, которые еще не отменили, продлевают до 31 августа.

Напомним, что с 27 мая в Санкт-Петербурге отменили масочный режим.

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