Суд Петербурга продлил арест художницы Скочиленко еще на месяц

Арест петербургской художницы Александры Скочиленко продлили до августа Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд Петербурга продлил на месяц арест художнице Александре Скочиленко, которую обвиняют в распространении фейков об армии России. Она пробудет в СИЗО до 1 августа 2022 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города в четверг, 30 июня.

- Василеостровский районный суд Петербурга продлевает заключение под стражей Александры Скочиленко до 01.08.2022, - говорится в сообщении.

Следствие считает, что 31 марта в магазине на Малом проспекте Васильевского острова Скочиленко поместила в места для крепления товарных ценников фрагменты бумаги. На них была написана заведомо ложная информация об использовании вооруженных сил России.

Девушку арестовали 13 апреля. В мае арест продлили.

Ранее «КП-Петербург» писала, что в Петербурге продлили арест активистке Ольге Смирновой по делу о дискредитации ВС РФ.

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