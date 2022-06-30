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Здоровье30 июня 2022 17:28

В ЗАГСах Петербурга сняли COVID-ограничение по числу посетителей

Ранее присутствовать на торжественных церемониях могли не более 40 человек
Кирилл МИНЯЙЛО
В петербургских ЗАГСах сняли ковид-ограничение по числу посетителей

В петербургских ЗАГСах сняли ковид-ограничение по числу посетителей

Фото: Артем КИЛЬКИН

В ЗАГСах Санкт-Петербурга сняли COVID-ограничение по числу посетителей, которые могут присутствовать на торжественной регистрации брака и рождения. Постановление об этом подписал губернатор города Алекандр Беглов на основании предписания Главного государственного санитарного врача Наталии Башкетовой в четверг, 30 июня.

- Ранее установленное количественное ограничение снимается, - говорится в сообщении пресс-службы правительства Санкт-Петербурга.

До этого торжественную церемонию регистрации брака и рождения разрешали провести, если в помещении, кроме сотрудников ЗАГСа, находятся не более 40 человек. Теперь ограничение не действует в Петербурге.

Ранее «КП-Петербург» писала, что другие меры по противодействию коронавирусной инфекции в городе продлевают до 31 августа.

Также напомним, что время работы ЗАГСов Санкт-Петербурга на лето увеличили.

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