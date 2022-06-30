Мужчина утонул в реке Волхов в Новой Ладоге

Труп утонувшего мужчины достали из реки Волхов в Ленинградской области Фото: Олег ЗОЛОТО

Труп утонувшего мужчины достали спасатели из реки Волхов в Новой Ладоге. Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе Ленинградской области в четверг, 30 июня.

- Информация о теле неизвестного мужчины в реке Волхов поступила к спасателям от очевидцев. После этого специалисты выехали на место и доставили труп на берег, - говорится в сообщении.

О теле мертвого мужчины в реке спасателям сообщили очевидцы ФОТО: аварийно-спасательная служба Ленинградской области

После того, как спасатели вытащили труп мужчины из реки, его тело передали полицейским.

Ранее «КП-Петербург» писала, что в Ленобласти с начала лета утонули четверо детей и трое взрослых. Всего за 2021 год в регионе в воде погибло 78 человек, включая восьмерых детей. Кроме этого, 30 июня спасатели нашли тело мертвого мужчины в лодке на Ладожском озере.

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