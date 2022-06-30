В честь 97-летия блокадницы в Петербурге выстрелили из пушки

97-й день рождения блокадницы Нины Барковской отметили залпом из пушки в Петропавловской крепости Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге отметили день рождения блокадницы Нины Барковской выстрелом из пушки. Следователи пригласили женщину в Петропавловскую крепости, откуда произвели пушечный залп. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Петербургу в четверг, 30 июня.

- День рождения Нины Барковской отмечали 29 июня. Сотрудники ведомства пожелали ей здоровья, бодрости, духа, неиссякаемой энергии, а также всего самого наилучшего, - говорится в поздравлении следователей.

Нина Барковская родилась в 1925 году. Когда началась война, ей исполнилось 16 лет. Ее отец ушел на фронт, войну закончил в Японии. Нина Александровна вместе с матерью и старшим братом от эвакуации отказались.

В феврале 1942 года она потеряла мать и старшего брата. Они умерли от голода. После этого она попросила военкомат записать ее на курсы медсестер и – отправить на фронт, но ей отказали. Позже она стала стрелком, который охранял Кировский завод, а затем командиром взвода.

После войны Нина Барковская вышла замуж и родила двоих детей.

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