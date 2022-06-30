Более 160 млн рублей взыскали с бывшего зампредседателя Комстроя Петербурга за взятку

С бывшего чиновника Смольного взыскали более 160 млн рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

С бывшего первого заместителя председателя комитета по строительству Петербурга взыскали 163,67 миллиона рублей по делу о взятке. Преступление зампредседателя совершил с ноября по декабрь 2012 года. Он получил два миллиона рублей от бизнесмена за покровительство подконтрольных ему организаций. Красногвардейский районный суд города удовлетворил иск Комстроя, который подал его на возмещение ущерба.

- Суд взыскал с чиновника Смольного в пользу комитета по строительству Санкт-Петербурга деньги в размере 163 678 754 рублей, - говорится в сообщении суда.

В 2020 году бывшего зампредседателя признавали виновным в многомиллионных взятках и приговорили к 7,7 лет условно с испытательным сроком 5 лет. Также ему назначали штраф в 12 миллионов рублей.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.