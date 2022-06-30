Беглов подписал закон о бесплатных путевках для детей участников спецоперации

Детей участников спецоперации на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик будут отправлять в лагеря отдыха бесплатно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Детям граждан, которые участвуют в спецоперации, будут давать бесплатные путевки в лагеря отдыха. Новая мера будет действовать до 2024 года. В четверг, 30 июня, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал соответствующий закон. Оплачивать путевки будут за счет средств бюджета.

- Дополнительные меры внесли в статью 35 «Социального кодекса Петербурга». Они предусматривают оплату части или полную стоимость путевок в организации отдыха, - говорится в сообщении правительства Петербурга.

В статье установили 17 категорий детей. Для 15 из них отдых в оздоровительном лагере полностью оплатят из городского бюджета. Для двух категорий отдых оплатят частично в виде сертификата.

Кроме этого, подписанный Бегловым закон сохраняет региональную доплату к пенсии в период временного трудоустройства и участия в общественных работах для детей-сирот, детей-инвалидов и детей, которые получают пенсию по потере кормильца.

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