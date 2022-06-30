День ветерана боевых действий будут праздновать 1 июля в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

День ветерана боевых действий будут отмечать 1 июля в Санкт-Петербурге. Его включили в перечень праздников и памятных дат, которые финансирует город. Соответствующий закон подписал губернатор Александр Беглов в четверг, 30 июня.

- Праздник призван подчеркнуть общественное признание и высокое уважение к ветеранам боевых действий, а также будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи, - говорится в сообщении правительства Санкт-Петербурга.

Губернатор подписал закон сегодня, 30 июня 2022 года. Уже завтра, 1 июля, горожане могут начать празднование Дня ветерана боевых действий.

Ранее Беглов подписал закон о бесплатных путевках в лагеря отдыха для детей участников спецоперации на территории Украины, Луганской и Донецкой народных республик.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.