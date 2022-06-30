Более 1,2 млн человек посетили «Алые паруса» в Петербурге

Праздник "Алые паруса" в Петербурге собрал более 1,2 млн человек Фото: Артем КИЛЬКИН

Праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге собрал более 1,2 миллионов человек. В 2022 году мероприятие побило рекорд по численности. На Дворцовой площади и набережных города находились и дети из Донбасса, Луганска и Мариуполя.

Для детей в Мариуполе также организовали свой праздник выпускников.

- Союзные войска освободили первый крупный порт на побережье Азовского моря, и символом этой победы тоже стал корабль под алыми парусами – он прошел в акватории. Корабль по размерам меньше, чем наш флагманский бриг «Россия» – 15 футов в длину, но его паруса сшиты на той же самой фабрике, из точно такого же материала, - рассказал губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «78».

По словам главы Петербурга, «алые паруса на Неве – это символ мечты, алые паруса на Азовском море – это символ надежды».

В Петербурге «Алые паруса» отметили масштабным водно-пиротехническим шоу. Дворцовую площадь выделили только выпускников, для которых провели на ней концерт.

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