На Синопской набережной установили почти 200 светодиодных фонарей

ФОТО: СПб ГБУ "Ленсвет"

В Петербурге на Синопской набережной установили почти 200 светодиодных светильников, которые помогут сократить расход электроэнергии в полтора раза. Об этом пишет «Мойка78».

- Теперь Синопскую набережную освещают 188 современных светодиодных фонарей. Их установили на 2,6 км. Эти лампочки работают гораздо дольше, так как не нагреваются, - пишет агентство.

Как рассказали в пресс-службе «Ленсвета», освещение улучшили, чтобы транспорт безопаснее передвигался ночью.

В 2022 году такие же светильники установят на площади Александра Невского, в Мраморном переулке, на Евгеньевской и Атаманской улицах, а также на Волоколамском переулке.

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