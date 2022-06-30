Памятник покровителю предпринимателей установят в Петербурге

Памятник покровителю бизнесменов Серафиму Вырицкому установят в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

У Гостиного двора в Петербурге 3 июля установят памятник преподобному Серафиму Вырицкому в рамках празднования 280-летия основания Санкт-Петербургской епархии. Об этом пишет «Петербургский дневник».

По словам художника, предпринимателя в сфере искусства Алексея Сергиенко, сегодня православию необходим небесный покровитель предпринимателей.

- Идея создания памятника появилась неспроста. До преподобного Серафима Вырицкого в православии не было покровителя предпринимателей из святых. И сегодня как никогда актуально вспомнить про него, в то время как наша экономика начинает восстанавливаться после антиковидных мер и когда наша страна столкнулась с санкциями, – сказал Сергиенко в беседе с изданием.

В августе 2020 года была проведена выставка картин, архивных фотографий и икон, а также презентация макета будущего памятника преподобного в Музее истории религии и в октябре этого же года в Рыбинском краеведческом музее, на родине святого.

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