Прожиточный минимум в Петербурге превышает федеральный на 4%

В Петербурге прожиточный минимум выше федерального на 4% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге прожиточный минимум выше федерального на 4 процента. Об этом губернатор Александр Беглов заявил в эфире телеканала «78». В Северной столице он составляет 14 476 рублей. На федеральном уровне он составляет 13 919 рублей.

- С 1 июня увеличен региональный прожиточный минимум на 10 процентов – по аналогии с федеральным прожиточным минимумом. Также с 1 апреля 2022 года мы начали производить ежемесячные денежные выплаты на ребенка от 8 до 17 лет. На 8,4 процента проиндексирован размер социальных выплат, компенсаций и пособий, - сказал Александр Беглов.

Беглов также сообщил, что власти полностью исполнили финансирование по 752 социальным контрактам. Их предоставляют малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также гражданам с детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

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