Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика30 июня 2022 21:16

Прожиточный минимум в Петербурге превышает федеральный на 4%

В Северной столице он составляет 14 476 рублей
Кирилл МИНЯЙЛО
В Петербурге прожиточный минимум выше федерального на 4%

В Петербурге прожиточный минимум выше федерального на 4%

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге прожиточный минимум выше федерального на 4 процента. Об этом губернатор Александр Беглов заявил в эфире телеканала «78». В Северной столице он составляет 14 476 рублей. На федеральном уровне он составляет 13 919 рублей.

- С 1 июня увеличен региональный прожиточный минимум на 10 процентов – по аналогии с федеральным прожиточным минимумом. Также с 1 апреля 2022 года мы начали производить ежемесячные денежные выплаты на ребенка от 8 до 17 лет. На 8,4 процента проиндексирован размер социальных выплат, компенсаций и пособий, - сказал Александр Беглов.

Беглов также сообщил, что власти полностью исполнили финансирование по 752 социальным контрактам. Их предоставляют малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также гражданам с детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.