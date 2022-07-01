Последние новости в Санкт-Петербурге на 1 июля 2022 года: продление COVID-ограничений до конца лета и продление ареста художницы по делу о дискредитации ВС РФ

Последние новости в Санкт-Петербурге на 1 июля 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«КП Санкт-Петербург» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 1 июля 2022 года.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил COVID-ограничения в городе до 31 августа. Соответствующее постановление глава Северной столицы подписал на основании предписания Главного санитарного государственного врача.

Суд Петербурга продлил на месяц арест художнице Александре Скочиленко, которую обвиняют в распространении фейков об армии России. Она пробудет в СИЗО до 1 августа 2022 года.

В Санкт-Петербурге прожиточный минимум выше федерального на 4 процента. Об этом губернатор Александр Беглов заявил в эфире телеканала «78». В Северной столице он составляет 14 476 рублей. На федеральном уровне он составляет 13 919 рублей.

В Петербурге отметили день рождения блокадницы Нины Барковской выстрелом из пушки. Следователи пригласили женщину в Петропавловскую крепости, откуда произвели пушечный залп.

Движение по Витебской развязке Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) планируют начать в 2024 году.

Маршрут автобуса № 39 с начала 2022 года перевез 4,2 млн пассажиров в Санкт-Петербурге. На втором и третьем местах по популярности у петербуржцев находятся маршруты № 2 и № 27.