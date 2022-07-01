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Происшествия1 июля 2022 4:43

Электрощитки загорелись в жилом доме в Петербурге

Пожар произошел на проспекте Солидарности
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Электрощитки загорелись в жилом доме в Петербурге

Электрощитки загорелись в жилом доме в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Рано утром в Санкт-Петербурге произошел пожар в жилом доме. В 6:42 часов 1 июля 2022 года на пульт экстренной службы Северной столицы поступило сообщение о возгорании в жилом доме №5 по проспекту Солидарности в Невском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

- По указанному адресу в девятиэтажном жилом доме происходило горение в электрощитках на 3 и 4 этажах, - рассказали в пресс-службе спасателей.

Сильный огонь разгореться не успел. В основном общие коридоры в жилом доме заволокло дымом. На квартиры горение не перекинулось.

Спасатели справились с возгоранием за 20 минут. На месте работали 15 человек личного состава МЧС и три пожарные машины. Сведения о пострадавших не поступали.