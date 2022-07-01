Что произошло в ночь на 1 июля 2022 года в Санкт-Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пока город спал, наступил второй летний месяц. А это значит, что в Петербурге произошло много изменений: новые тарифы на ЖКХ, расширилась зона платной парковки и многое другое. Рассказываем, что произошло в ночь на 1 июля 2022 года в Санкт-Петербурге.

Серьезное ДТП произошло на пересечении Суворовского проспекта и 3-й Советской улицы. На дороге встретились "Газель" и "Солярис". От удара грузовичок улетел на Советскую улицу, а у легковушки оторвало багажник. По предварительным данным, оба водителя в порядке.

В полночь в Петербурге вступили в силу новые тарифы на ЖКХ. Теперь горожанам придется платить за квартиру на 5 процентов больше. Самое большое повышение цены за услугу по вывозу мусора.

Также в полночь расширилась зона платной парковки в центре Петербурга. Теперь остановка будет платной еще на 56 улицах в городе. Полный список можно посмотреть по ссылке.