31-градусное пекло снова накроет Петербург 1 июля

31-градусное пекло установится в Петербурге 1 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге снова возвращается жара. Не та, что была последние дни, а вновь с температурой выше 30 градусов. 1 июля 2022 года погода в Северной столице будет стоять знойная, безоблачная и очень солнечная. Об этом рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

- 1 июля в Петербурге малооблачная погода, без дождей. Ветер будет переменный слабый. Днем воздух прогреется до 29-31 градуса, - сообщили синоптики.

Во время такого жаркого пекла стоит не забывать пить воду, лучше отказаться от кофе и алкоголя, а также носить головные уборы.

Выходные ожидаются не менее теплыми. 2 июля снова жара до 32 градусов. А вот уже 3 июля в Петербурге ожидаются ливни и дожди, которые хоть и освежат город, но прохлады не принесут. Температура останется на уровне 28-30 градусов.