«Желтый» уровень опасности введен в Петербурге из-за жары

В Петербурге из-за жаркой погоды вводится «желтый» уровень опасности Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге снова жара. Впрочем, она никуда и не уходила. Однако 1 июля 2022 года в городе ожидается повышение температуры за отметку в 30 градусов. Поэтому власти Северной столицы объявили "желтый" уровень опасности из-за пекла. Об этом рассказали в Смольном.

- 1 июля с 13.00 до 18.00 в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объявлен "желтый" уровень погодной опасности. По информации Росгидрометцентра, ожидается повышение температуры воздуха до 31 градуса, - рассказали в городской администрации.

Власти попросили горожан соблюдать правила безопасности при такой жаре. Стараться поменьше быть на солнце, пить воду и защищать голову от теплового удара.

Добавим, что за три дня жары в Петербурге горожане почти три тысячи раз вызывали скорую помощь.