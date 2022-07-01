Рекордная жара ожидается в Петербурге 1 июля

Близкая к рекорду жара ждет Петербург 1 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге снова жарко. Причем температура воздуха днем приблизится к рекордной отметке, а может и вовсе ее побьет. В городе 1 июля 2022 года будет очень солнечно с легким, чуть прохладным ветерком и никакого дождя. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столице останется под управлением антициклона. Это станет причиной малооблачной, спокойной и жаркой погоды, с температурой близкой к суточному рекорду этого дня, - отметил синоптик.

В Петербурге днем 30-32-градусный зной, по Ленинградкой области еще жарче - до 28-33 градусов. Ветер северо-западный 1-6 метров в секунду.

Жара продолжится и в субботу. Будет стоять такая же сухая погода. А вот в воскресенье в Петербурге могут пройти грозы.