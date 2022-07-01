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Происшествия1 июля 2022 5:48

Полиция задержала двух мужчин за кражу криптовалюты на 2 млн рублей в Петербурге

В отделении подозреваемые делали вид, что не понимают, почему они в наручниках
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Сотрудниками полиции по горячим следам задержаны подозреваемые, укравшие криптовалюту в Петербурге

Сотрудниками полиции по горячим следам задержаны подозреваемые, укравшие криптовалюту в Петербурге

Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полиция задержала двух мужчин за кражу криптовалюты на 2 миллиона рублей. В четвертом часу дня 29 июня 2022 года в отделение МВД Приморского района обратился 33-летний житель поселка Лисий Нос. Он рассказал, что у него похитили большую сумму.

- Мужчина встретился с человеком для сделки по продаже криптовалюты. Встреча состоялась на Приморском шоссе. Однако незнакомец выхватил у мужчину сумку и скрылся на "Мерседесе", - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

По горячим следам у дома 7 по Сенной площади полиция задержала подозреваемых. Ими оказались мужчины 23 и 32 лет.

- Не совсем понял, за что был задержан, - сказал полиции один из подозреваемых.

Однако при себе в машине у них были мобильные телефоны, ноутбук, травматический пистолет и более полумиллиона рублей. Возбуждено уголовное о мошенничестве.