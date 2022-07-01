Беглов поздравил жителей Петербурга с Днем реставратора Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

1 июля отмечается День реставратора. С праздником жителей Санкт-Петербурга поздравил губернатор Александр Беглов. Ведь именно Северная столица является одним из центров реставрации в России.

- Архитектурно-реставрационная мастерская в Ленинграде была организована меньше чем через два месяца после окончания войны –1 июля 1945 года. Сегодня, спустя 77 лет наши реставраторы сохраняют неповторимый облик Петербурга и уникальных пригородов, - отметил градоначальник.

Представители этой профессии бережно сохраняют город, построенный великими архитекторами. Так, в 2022 году закончилась реставрация Смольного собора, которая длилась семь лет.

Также к Дню города открылся после чистки и восстановления Медный всадник, а также памятник Николаю I. Но работы на этом никогда не останавливаются. Сейчас специалисты трудятся над Гатчинским дворцом, собором Петра и Павла в Петергофе. Всего сейчас программа включает 255 зданий.