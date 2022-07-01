Зона платной парковки расширилась в Петербурге 1 июля

Зона платной парковки расширилась на 56 улиц в Петербурге 1 июля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 1 июля 2022 года в Санкт-Петербурге расширилась зона платной парковки. Постепенно платная стоянка распространяется на улицы в центре города. Уже охвачен Центральный район. Так, в пятницу к платной зоне присоединились еще 56 улиц.

- 1 июля рядом с новыми платными парковками будут работать волонтеры, которые расскажут автомобилистам о правилах парковки и способах оплаты, - рассказали ранее в комитете по транспорту Северной столицы.

Напомним, что платная парковка теперь будет по всей Моховой улице, охватила часть набережной Фонтанки, Невский проспект, Большую Московскую улицу, Владимирский проспект, улицу Марата и многие другие.

Парковка на данный момент стоит 100 рублей за час. Оплатить ее можно семью доступными способами.