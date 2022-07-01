Рядом с метро «Сенная площадь» провалился асфальт

В переулке Ефимова провалился асфальт. Фото: vk.com/spb_today

Дыра в асфальте образовалась посреди проезжей части в Петербурге Ефимова, рядом с ТК «Сенная» и метро «Сенная площадь». О проблеме накануне поздно вечером сообщили автомобилисты.

- На Ефимова, 3 асфальт устроил «засаду». Напротив въезда на парковку ТЦ «Сенная», - написали водители в паблике «ДТП ЧП Санкт-Петербург».

Судя по фото, провал образовался рядом с люком. На пост в соцсетях отреагировала пресс-служба «Водоканала»: «На месте просадки асфальта выставлено ограждение».

Ремонт проблемного места и восстановление асфальтового покрытия дороги запланированы на 1 июля. Работы должны завершить до вечера.

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