Июнь 2022 года попал в топ-5 самых солнечных в Петербурге за последние 30 лет Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ушедший июль 2022 года порадовал жителей Санкт-Петербурга погодой, но лишь только в третьей декаде. В последние недели городе было жарко и очень солнечно. Причем, продолжительность солнечного сияния значительно превысила норму для месяца, поставив этот июнь в топ-5 самых солнечных в Северной столице за последние 30 лет.

- Солнце светило около 312 часов против 254 часов по норме. Но и этот показатель - лишь четвертый в списке самых солнечных июней за последнее тридцатилетие. Мы не превысили значения июня 1992 года с его 359 часами солнечного сияния, июня 2021 года - с 349 часами и июня 1999 года – с 342 часами, - рассказала "КП-Петербург" Наталья Мироничева, ведущий синоптик группы специализированного гидрометеорологического обеспечения Гидрометцентра города.

Напомним, что июль тоже будет очень теплым. Жаркая погода еще побудет в городе в первую неделю, после начнется небольшое похолодание. Также ожидаются грозы и ливни.