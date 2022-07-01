Ограничения дорожного движения вводятся в Петербурге со 2 и с 3 июля

Ограничения вводятся на дорогах Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новые ограничения движения по дорогам вводятся в четырех районах Петербурга со 2 и 3 июля. О неудобствах для водителей предупреждает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

- Со 2 июля по 15 октября в связи с производством работ по размещению пешеходной галереи ограничивается движение транспорта по Среднему проспекту Васильевского острова от 24 – 25 линии до 28-29 линии, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

В Невском районе со 2 по 31 июля будет ограничен поезд по Дальневосточному проспекту от улицы Коллонтай до Зольный улицы (четная сторона), а также со 2 по 20 июля трудно будет проехать по улице Дмитрия Устинова у Шлиссельбургского проспекта, и по самому Шлиссельбургскому проспекту от проспекта Обуховской Обороны до улицы Дмитрия Устинова.

В Приморском районе со 2 по 31 июля частично закрывается проезд по Богатырскому проспекту от Байконурской улицы до Коломяжского проспекта.

А в Пушкине с 3 июля по 10 августа вводится ограничение по Огородной улице от Софийской площади до Саперной улицы, включая перекресток.

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