Робот-диагност проверит надежность 12 километров теплосетей в Петербурге

«Теплосеть Санкт-Петербурга» с помощью робота-диагноста проверит 12 000 метров сетей / Фото: Теплосеть

В Санкт-Петербурге идет подготовка к отопительному сезону 2022/2023 годов. Для этого тепловые компании проводят проверку труб. Предприятие "Теплосеть" для этого использует робота-диагноста. С его помощью специалисты изучат состояние 12 километров сетей. Об этом 1 июля 2022 года рассказали в компании.

- Перемещаясь внутри трубы, робот измеряет толщину ее стенок, выявляет ненадежные участки и проводит видеоконтроль состояния сварных швов. Это позволяет обнаружить такие дефекты теплосетей, как коррозионные отслоения, вмятины, внутренние и внешние утончения стенок металла, - рассказали в компании.

Благодаря роботу специалисты смогут обнаружить проблемы, которые не выявляются во время гидравлических испытаний. Это позволит вовремя провести ремонт на потенциально слабых участках сетей.