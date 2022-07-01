В Петербурге гендиректор фирмы год не платил зарплату работникам

Гендиректора фирмы будут судить за невыплату зарплаты. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу гендиректора коммерческой фирмы, который почти целый год не платил зарплату работникам. Деньги при этом на счетах компании имелись.

- По версии следствия, восьми работникам организации в период с мая 2018 по март 2019 года не выплачивалась заработная плата. Общая сумма задолженности составила свыше 2,3 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

В отношении гендиректора компании было возбуждено уголовное дело. Сейчас оно направлено для рассмотрения по существу в суд. Также против главы фирмы поданы иски о возмещении невыплаченных денег.

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