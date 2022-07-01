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Происшествия1 июля 2022 7:50

В Петербурге гендиректор фирмы год не платил зарплату работникам

Теперь его отдают под суд
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Гендиректора фирмы будут судить за невыплату зарплаты.

Гендиректора фирмы будут судить за невыплату зарплаты.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу гендиректора коммерческой фирмы, который почти целый год не платил зарплату работникам. Деньги при этом на счетах компании имелись.

- По версии следствия, восьми работникам организации в период с мая 2018 по март 2019 года не выплачивалась заработная плата. Общая сумма задолженности составила свыше 2,3 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

В отношении гендиректора компании было возбуждено уголовное дело. Сейчас оно направлено для рассмотрения по существу в суд. Также против главы фирмы поданы иски о возмещении невыплаченных денег.

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