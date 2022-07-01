Дополнительные электрички в пригороды Петербурга запустят в жаркие выходные 2 и 3 июля

Дополнительные поезда будут курсировать на Финляндском направлении 2-3 июля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Будущие выходные обещают быть очень жаркими. Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов советовал горожанам "бежать из города" из-за аномального зноя. Как раз для такого побега 2 и 3 июля 2022 года в пригороды города пустят дополнительные электрички. Об этом рассказали в комитете по транспорту.

- В ближайшие дни в Петербурге и области прогнозируется повышение температуры. Для улучшения качества обслуживания пассажиров в выходные назначены дополнительные электропоезда с Финляндского вокзала, - рассказали в комитете.

Так, из Петербурга до Белоострова через Сестрорецк пустят два дополнительных состава в 14:35 и 18:34 часов, в обратном направлении в 15:50 и 19:48 часов. До Зеленогорска электрички отправятся в 16:32, обратно в 18:01. Также появятся дополнительные электрички до Васкелово из Петербурга в 10:50 и обратно в 13:00 часов.