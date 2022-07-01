Бесплатное такси для ветеранов стартует в Ленобласти с 4 июля

Бесплатное такси для ветеранов ВОВ Ленинградской области появится с 4 июля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области с 4 июля 2022 года стартует пилотный проект - бесплатное такси для ветеранов Великой Отечественной войны. Теперь ветераны могут отправиться в любую поездку, не только до медицинских учреждений. Пока что проект в пробном режиме будет действовать до конца 2022 года, однако после его могут продлить.

- Заказать такси на любое удобное время сможет сам ветеран, его представитель или родственник, позвонив по телефону работника учреждения социального обслуживания, подведомственного комитету по социальной защите населения Ленинградской области, прикрепленного к ветерану, - рассказали в администрации 47-го региона.

Цель поездки для тарифа "Ветеран" не имеет значения. Вместе с льготником могут поехать и сопровождающие родственники. Бесплатные поездки предоставляются инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также тем, кто был в последнем военном призыве и работал на объектах противовоздушной обороны.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону:

- Ленинградское областное государственное казенное учреждение "Центр социальной защиты населения": 8 (800) 350-06-05;

- Комитет по социальной защите населения Ленинградской области: 8 (812) 539-46-24.