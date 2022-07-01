Въезд в Сестрорецк встал в пробку из-за ДТП со «слоном и моськой»

ДТП перекрыло въезд в Сестрорецк. Фото: vk.com/spb_today

Не слишком серьезное ДТП привело к серьезным проблемам на въезде в Сестрорецк. На Приморском шоссе в длинной пробке в 30-градусную жару собрались десятки машин. А причиной стало столкновение между «слоном» и «моськой» - грузовой машиной и подлезшей под нее на повороте легковушкой.

- Уж сколько раз твердили миру: нельзя подлезать грузовику под правый передний угол - там слепая зона, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Учитывая, что это произошло на развязке основного въезда в Сестрорецк, пробка собралась очень плотная.

- Постоянно там ерунда происходит. Ну зачем заставлять остальных стоять? Сфотографировали и разъехались, - возмущаются в комментариях горожане.

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