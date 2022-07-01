Орнитологи попросили жителей Петербурга не подбирать птенцов с земли

Орнитологи просят петербуржцев не подбирать слётков / Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге продолжается сезон размножения птиц. Многие птенцы уже подросли и начали покидать гнезда. Однако некоторые еще не умеют летать, а просто бегают по земле. Поэтому орнитологи обратились к горожанам не трогать слетков и не пытаться им помочь. Об этом с комитете по природопользованию рассказали 1 июля 2022 года.

- Как правило, слетки не нуждаются в помощи человека. Даже наоборот, часто именно люди, изымая слетков из природы, наносят им больший вред, чем естественные враги. Если птенцу не угрожает опасность, то лучше всего пройти мимо, - отметили орнитологи.

Подходить к птичкам близко не надо. Во-первых, за ними могут наблюдать родители, во-вторых, испугавшись птенец может убежать в более опасное для него место.

Попытки подобрать и выкормить птенца дома, как правило, заканчиваются гибелью малышей. Помощь им может понадобиться, только если птенец оказался на дороге или другом опасном месте. Тогда лучше перенесли птичку на газон.