Тренера по плаванию, из-за которого в бассейне чуть не утонул 5-летний ребенок, отправили под суд в Петербурге

Под суд отправили тренера по плаванию, по вине которого чуть не утонул 5-летний ребенок Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге прокуратура отправила в суд уголовное дело в отношении тренера по плаванию, по вине которого чуть не утонул пятилетний ребенок. Об этом м ведомстве рассказали 1 июля 2022 года.

- Инцидент произошел 24 апреля. Инструктор не стал проводить занятие в специальном детском бассейне, так как тот был грязным, поэтому повел детей на тренировку в более глубокий бассейны в 1,25 метра, - рассказали в прокуратуре Петербурга.

Когда дети находились в воде, пятилетний мальчик не смог удержаться на плавательном инвентаре и начал тонуть. Спустя некоторое время инструктор заметил это и вытащил ребенка. Мальчика сразу же госпитализировали в медучреждение, где ему оказали помощь.

В отношении тренера возбудили дело об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Решение будет принимать суд.