Умер директор Ледового дворца Петербурга

Сергей Изотов умер на 69-м году жизни. Фото: vk.com/kfisspb

В Петербурге скоропостижно скончался директор Ледового дворца Сергей Изотов. О его внезапной смерти на 69-м году жизни сообщает пресс-служба городского Комитета по физкультуре и спорту.

- Мы потеряли опытного специалиста, человека, прекрасно знавшего свое дело. Сергей Михайлович возглавил Ледовый Дворец, когда спортивный комплекс еще только возводился в нашем городе к Чемпионату мира по хоккею 2000 года, - говорится в тексте соболезнования.

Причины смерти Сергея Изотова не называются, дата и место прощания станут известны позднее.

«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» присоединяется к соболезнованиям родным и близким покойного.

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