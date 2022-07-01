Прямые рейсы из Петербурга в Тегеран запустили 1 июля

Из Петербурга в Тегеран запустили прямые рейсы 1 июля Фото: Артем КИЛЬКИН

Между Санкт-Петербургом и столицей Ирана Тегераном запустили прямые рейсы. Самолеты будут летать каждую неделю по пятницам начиная с 1 июля 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Северной столицы Пулково.

- С сегодняшнего для авиакомпания Mahan Air будет выполнять прямые перелеты между Санкт-Петербургом и Тегераном один раз в неделю, по пятницам, на воздушном судне Airbus A310 вместимостью до 204 пассажиров, - рассказали в аэропорту.

Самолет будет выполнять оба рейса в один день. Сначала полет из Тегерана, который назначен на 05:30 часов по местному времени. В Пулково он приземлится в 08:30 часов утра. В обратном направлении из Петербурга самолет отправится в 9:55 часов и прибудет в аэропорту столицы Ирана в 16:00 часов по местному времени.