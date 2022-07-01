Девушка погибла в ДТП с лосем под Петербургом

Пассажирка легковушки погибла в ДТП с лосем в Гатчинском районе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Под Санкт-Петербургом в жестком ДТП с лосем погибла девушка. Авария произошла около полуночи 1 июля 2022 года на 32 километре трассы Мины-Новинка в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом пишут "Невские новости".

- Водитель автомобиля Toyota не успел среагировать, когда перед ним на дороге оказался лось и въехал в животное, - рассказали в издании.

От удара пассажирка иномарки, 22-летняя девушка, скончалась на месте. О состоянии 24-летнего водителям машины ничего не сообщается. Также нет данных о том, что случилось с лосем.

Известно, что водитель за 2021-2022 годы восемь раз привлекался к административной отвественности за нарушение ПДД. Сейчас проверкой занимается дорожная полиция и устанавливает все обстоятельства аварии.