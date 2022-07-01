Юбилейный концерт группы «Земляне» перенесли в Петербурге из-за жары

Концерт группы «Земляне» перенесли в Петербурге из-за жары Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В субботу, 2 июля 2022 года, в Санкт-Петербурге состоится юбилейный концерт группы "Земляне". Шоу под названием "Возвращение легенды" пройдет на "Газпром Арене" под открытым небом. Начало мероприятия было назначено на 20 часов, однако организаторы перенесли время из-за аномальной жары.

- "Земляне" перенесли концерт из-за жары. Начнут на час позже в 21:00, - сообщили "КП-Петербург" организаторы.

А жара в Петербурге действительно серьезная. 1 и 2 июля синоптики ожидают, что температура побьет рекорды, установленные в 2011 году. Воздух может прогреться до 31-33 градусов. Особенно тяжко будет в субботу, в день концерта. По предварительным к девяти часам вечера город немного остудится до 24 градусов тепла.

Напомним, что цена билетов на концерт группы "Земляне" в Санкт-Петербурге 2 июля 2022 года составляет от 45 до 70 рублей.