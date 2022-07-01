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Происшествия1 июля 2022 11:00

Полиция начала проверку ДТП с ребенком в Петербурге

Автомобиль сбил подростка на глазах его родителей
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Сотрудники полиции устанавливают все детали ДТП с ребенком в Колпино

Сотрудники полиции устанавливают все детали ДТП с ребенком в Колпино

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция начала проверку всех обстоятельств аварии в Колпино, где автомобиль сбил подростка. ДТП произошло днем 30 июня 2022 года. 17-летний парень переходил дорогу вместе с родителями, когда на него налетела машина. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В 16:20 у дома 5 по улице Металлургов в городе Колпино, 54-летний водитель автомобиля «Хундай Солярис» сбил подростка 2014 года рождения, преходящего проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода, в сопровождении родителей, - рассказали в полиции.

От удара мальчик получил много травм. В состоянии средней степени тяжести его госпитализировали в больницу.

Известно, что водитель за период с 2021 по 2022 года восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.