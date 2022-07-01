Избил, скинул с балкона и утопил: В Ленобласти раскрыли убийство 13-летней давности

Следователи раскрыли убийство 13-летней давности. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи управления СК России по Ленобласти раскрыли жестокое убийство мужчины, тело которого было найдено у поселка Дружная горка Гатчинского района еще в 2008 году. С того времени найти убийцу не удавалось. Теперь главным подозреваемым оказался психически больной местный житель.

- Установлено, что в ноябре 2008 года обвиняемый нанес не менее пять ударов руками и ногами потерпевшему, от которых последний потерял сознание. После этого подозреваемый переместил бесчувственное тело на балкон и сбросил его с высоты третьего этажа, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Но на этом мужчина не остановился. Спустившись вниз он взял тело оппонента, отнес его к водоему, там связал руки и ног проводим, привязал два кирпича и скинул в воду.

В ходе расследования оказалось, что подозреваемый болен и нуждается в принудительном психиатрическом лечении. На этом, в ходе суда, и будет настаивать следствие.

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