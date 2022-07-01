Двух мошенниц задержали за кражу 15 млн рублей у банка в Петербурге

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали двух мошенниц / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция задержала двух 40-летний женщин, которые мошенническими схемами похитили у одного из банков 15 миллионов рублей. Об этом 1 июля 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- 14 января в полицию поступило заявление о том, что две женщины вместе с какими-то еще подставными лицами пришли в банк на проспекте Луначарского. Они заключили кредитный договор на сумму 15 миллионов рублей, якобы для покупки квартиры, - рассказали в полиции.

Однако далее никаких выплат по кредиту не последовало. Полицейские начали расследование и установили, что банк стал жертвой мошенниц. Женщины предоставили кредитному специалисту поддельный договор купли-продажи о приобретении в собственность объекта недвижимости. Получив деньги, они просто забрали их себе.

По факту было возбуждено уголовное дело. Обе женщины под стражей.