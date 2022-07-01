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Общество1 июля 2022 12:17

Ливни и грозы накроют Ленобласть с 3 июля

Несмотря на дожди, жару это никак собьет
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Ливни накроют Ленобласть 3 июля

Ливни накроют Ленобласть 3 июля

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинградской области сново будут ливни на радость всем жителям, особенно дачникам, переживающим за свой урожай. МЧС региона предупредил, что с 3 июля 2022 года в области польют ливневые дожди и даже прогремят грозы.

- 3 и 4 июля днем ожидаются ливневые дожди и грозы. Ветер при грозе порывистый, - рассказали в пресс-службе спасателей.

Однако даже ливни не спасут от жары. Прогнозируется, что температура воздуха останется на уровне 33 градусов.

А в субботу, 2 июля, в Ленобласти без осадков и малооблачная погода. При температуре до 32 градусов будет дуть жаркий южный ветер. Зато ночью температура опустится до 16-20 градусов.