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Общество1 июля 2022 12:20

Utair откроет рейсы в Баку, Ереван и Ташкент из Пулково

Самолеты начнут летать с 1, 2 и 3 июля
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Из Пулково открываются прямые рейсы в столицы бывших республик СССР.

Из Пулково открываются прямые рейсы в столицы бывших республик СССР.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Три новых прямых направления из Петербурга открывает российская авиакомпания Utair. В Первые три дня июля самолеты перевозчика начнут летать в Баку, Ереван и Ташкент. На каждом направлении запланирован по два-три рейса в неделю.

- С 1 июля пассажирам доступны рейсы в Баку. Улететь в столицу Азербайджана можно по понедельникам и пятницам. С 7 июля перевозчик планирует увеличить частоту рейсов до трех в неделю, добавив перелет по четвергам, - сообщает пресс-служба Пулково.

В столицу Армении Ереван лайнеры будут летать по вторникам и субботам. А в главный город Узбекистана Ташкент – по средам и воскресеньям.

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