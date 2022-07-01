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Общество1 июля 2022 12:29

Роспотребнадзор Петербурга рассказал об опасностях купания в фонтанах

В фонтане можно подхватить инфекцию или вирус, а также получить удар током
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Роспотребнадзор рассказал об опасностях купания в фонтанах Петербурга

Роспотребнадзор рассказал об опасностях купания в фонтанах Петербурга

Фото: Артем КИЛЬКИН

Нередко, что в жару в Санкт-Петербурге жители и гости города пытаются охладиться, искупавшись в фонтане. Однако делать это запрещено, не только потому, что можно повредить фонтан. Об опасностях для человека 1 июля рассказали в пресс-службе городского Роспотребнадзора.

- В процессе эксплуатации вода в фонтане обновляется не часто, и кроме того не очищается и не обеззараживается как в бассейнах, предназначенных для купания и занятия спортом. Высокая температура воздуха также способствует размножению микроорганизмов, - пояснили в ведомстве.

Купание в фонтане чревато не только простудой из-за холодной воды, но и кишечной инфекцией, конъюктивитом, а также различными вирусами, включая гепатит А.

Помимо этого, в фонтанах установлены электрические элементы для его работы и подсветки. Поэтому человек может случайно получить электротравму.