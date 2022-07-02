Пропавшую беременную женщину больше месяца ищут в Петербурге

В Петербурге больше месяца ищут беременную женщину из Сестрорецка. Фото: "ЛизаАлерт"

В Петербурге разыскивают пропавшую беременную женщину. Ориентировка на будущую мать появилась у волонтеров регионального отделения «ЛизаАлерт». Родственники не видели 36-летнюю женщину с 1 июня. Подробности пропажи жительницы Сестрорецка не сообщаются, но основные приметы указаны. В частности, с собой у беременной был большой черный чемодан на колесиках. Волонтеры предполагают, что женщина может находиться в любом районе города, но за его пределы пока не выезжала.

- Рост женщины 165 сантиметров, она худощавого телосложения с черными волосами и карими глазами. Была одета в черный плащ, черные лосины и белые кроссовки, - говорится на ориентировке.

В комментариях к публикации про пропажу беременной женщины появились ее знакомые, которые не могут предположить, что с ней случилось. Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении пропавшей, просьба позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.