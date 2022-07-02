Две маленькие девочки сбежали от пьяного отца посреди ночи в Петербурге

В Петербурге полиция отыскала двух девочек, сбежавших от пьяного отца. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге пьяный отец потерял двух родных дочерей, которым 8 и 10 лет. Об этом пишет «Дорожный инспектор» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Все произошло ночью 1 июля в Приморском районе. Мать оставила детей у отца, но потом узнала о том, что он проглядел их, и в панике заявила в полицию об исчезновении. К счастью, все обошлось.

- Девочки признались, что не хотели видеть папу в пьяном состоянии и ушли к знакомым родителей на Туристской улице, вспомнив путь до них. Там они и спрятались. А папа пропажу детей не заметил, - рассказывает «Дорожный инспектор» в своей группе во «Вконтакте».

В итоге полицейские обзвонили всех знакомых семьи и наткнулись на тех, кто приютил девочек на время. Женщина на том конце провода сказала, что сестренки у нее, и их можно забрать. О том, примут ли к горе-отцу какие-либо меры, пока не сообщается.