Петербуржец с топором отобрал заказ у доставщика еды

В Петербурге мужчина дважды отобрал у курьеров пакет с едой, угрожая топором. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель Приморского района Петербурга отобрал заказ у доставщика еды. В качестве весомого аргумента он использовал топор. 41-летний курьер и не подозревал, что хозяин квартиры не собирается платить и настроен его побить, так что спорить не стал, однако позже заявил в полицию. Оперативники задержали «жадину» по горячим следам. Оказалось, что он безработный, поэтому денег у него не так много.

- Хозяину квартиры тоже 41 год. Оказалось, что двумя сутками ранее он отобрал заказ еще у одного курьера. В отношении мужчины возбудили два уголовных дела по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Мужчину задержали по подозрению в преступлении, - рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что за разбой с применением оружия мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.