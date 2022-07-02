Смотровую площадку открыли на колокольне собора у станции метро «Владимирская»

В соборе в центре Петербурга открыли смотровую площадку на колокольне. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В центре Петербурга открыли доступ всем желающим на вершину колокольни собора Владимирской иконы Божие Матери, расположенной у станции метро «Владимирская». Об этом сообщили власти города в туристском Telegram-канале VisitPetersburg. Как рассказывают в Смольном, высота смотровой площадки составляет 41 метр. Оттуда открывается шикарный вид на центр и главные достопримечательности Северной столицы.

- Колокольня собора является одной из самых высоких в городе. Подняться туда можно в рамках экскурсии по средам, пятницам и воскресеньям в 13:00 и в 15:00. Цена билета – 200 рублей, деньги принимают в виде пожертвования в свечной лавке собора, - говорят в пресс-службе Смольного.

Записаться на смотровую площадку можно через группу собора во «Вконтакте» или же по номеру +7 (812) 312-19-38.