Доходный дом Трофимовых в Петербурге отреставрируют за 831 млн рублей

В Петербурге отреставрируют доходный дом Трофимовых за 831 млн рублей. Фото: google.com/maps

Доходный дом Трофимовых, расположенный на Бронницкой улице в Петербурге у станции метро «Технологический институт», отреставрируют за 831 млн рублей. Об этом говорится в соответствующем контракте, опубликованном на сайте госзакупок. Построенное в конце 19 века здание является региональным памятником, а его собственник – городской метрополитен. Ранее подземку оштрафовали за плохие фасады дома и утраченные исторические элементы. Теперь его приведут в порядок.

- Победитель аукциона – компания «Трансепт групп», Стоимость контракта составляет 831 млн рублей, - коротко сообщается в госзакупке.

К слову, ранее подрядчик выиграл аукцион на право достроить Театр Европы. О сроках реставрации доходного дома Трофимовых пока неизвестно.